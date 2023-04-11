Новости Одессы и Одесской области

Депутаты Рады запретили фейерверки и салюты в Украине

Депутаты Рады запретили фейерверки и салюты в Украине

Верховная Рада приняла во втором чтении закон об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий в Украине

За законопроект проголосовали 290 депутатов Рады.

Запрещается, в частности, использование, продажа и передача фейерверков, салютов и петард.

В то же время, запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, полицией и аварийно-спасательными службами.

Законопроект был поддержан депутатами в первом чтении еще в августе прошлого года.

Напомним, что сейчас в Одесской области действует запрет руководителя Одесской военной администрации на использование пиротехники во время военного положения. Теперь же, после сегодняшнего решения Верховной рады, петарды, фейерверки и салюты запрещены уже законом по всей стране. 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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