Как сообщили сегодня в областном управлении полиции, преступления совершили двое местных жителей 31 января 2025 года в Киевском районе Одессы – в тот день, когда враг атаковал город ракетами.

Следователи установили места, откуда запускалась запрещенная в дни войны пиротехника и изъяли две коробки из-под салютов на 30 выстрелов.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители выяснили, что фейерверки запускали безработные жители Киевского района 48 и 37 лет, имеющие судимости за кражу и мошенничество.

Также в ходе досудебного расследования было установлено, что младший по возрасту одессит получил через мессенджер предложение за денежное вознаграждение запустить фейерверки в многолюдных местах. За выполнение этой работы заказчик обещал заплатить ему 4 тысячи гривен.

Согласившись на условия, мужчина подыскал среди знакомых помощника. Для совершения преступлений они выбрали спортивные площадки у учебных заведений на Люстдорфской дороге и улице Семьи Глодан (ранее – Ильфа ит Петрова) – оба эти места достаточно многолюдные.

Вечером, во время воздушной тревоги и взрывов от вражеских ракет, игнорируя запрет использования пиротехнических средств во время действия военного положения, злоумышленники дерзко привели в действие сначала одну пиротехническую установку, а через несколько минут – следующую, сняли видео в качестве доказательства, и скрылись.

Отчет правонарушители отправили заказчику, от которого ожидали вознаграждения, которое, впрочем, так и не получили.

Следователи собрали достаточно доказательств совершения обоими мужчинами хулиганства (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Им может грозить до четырех лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Одессы.

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