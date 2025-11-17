Ключевые моменты:

Утром 17 ноября — умеренная буря уровня Кр 4, после обеда активность снизится.

Магнитная буря уровня G1 может вызвать легкие сбои в электронике и ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

На Солнце за сутки зафиксировали 14 вспышек класса C; вероятность слабого геомагнитного шторма — около 30%.

Магнитная буря 17 ноября — прогноз и рекомендации

По информации Американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в понедельник, 17 ноября, первая половина дня пройдёт под влиянием умеренной магнитной бури уровня Кр 4. После обеда геомагнитная обстановка начнёт постепенно нормализоваться.

Также ожидается слабая буря уровня G1. Такая активность может стать причиной лёгких перебоев в работе энергосистем и электроники, а также повлиять на миграционные маршруты птиц и животных.

Метеозависимые, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать слабость, головные боли или перепады давления — в этот день им стоит особенно внимательно относиться к своему состоянию.

За последние сутки солнечная активность была умеренной: зарегистрировано 14 вспышек класса C. Прогноз на понедельник — от спокойного до слабо штормового геомагнитного поля. Возможны редкие вспышки М-класса. Вероятность небольшого геомагнитного шторма — около 30%.

Что делать метеочувствительным людям при магнитной буре

Врачи советуют в период магнитных возмущений снижать физическую и умственную нагрузку, избегать стресса и обеспечить себе полноценный ночной отдых.

Важно соблюдать питьевой режим, временно ограничить кофе, алкоголь и тяжёлую пищу. Улучшить самочувствие помогают спокойные прогулки на свежем воздухе.

Людям с хроническими заболеваниями — особенно сердечно-сосудистыми — рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства и внимательно следить за самочувствием.

