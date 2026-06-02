На трассе Одесса – Рени вводят временные ограничения движения.

Ограничения будут действовать ночью со 2 по 5 июня.

На участке возле села Островное будут ремонтировать железнодорожный переезд.

Ограничение движения на трассе Одесса – Рени: даты и время

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, движение частично ограничат возле села Островное Катлабузской громады Измаильского района.

Ограничения связаны с аварийно-ремонтными работами на железнодорожном переезде.

Частичное ограничение движения будет действовать по такому графику:

с 20:00 2 июня до 06:00 3 июня;

с 20:00 3 июня до 06:00 4 июня;

с 20:00 4 июня до 06:00 5 июня.

Работы на железнодорожном переезде будет выполнять «Укрзализныця».

Для водителей уже установили временные дорожные знаки, которые предупреждают о начале участка, где ведутся работы. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок и по возможности закладывать дополнительное время в дорогу.

Напомним, в Одесской области объявили масштабную программу обновления трасс. Ремонтировать будут ключевые направления — от объездной дороги города до путей на Пивденный и границу с Молдовой.

