Ключевые моменты:

Где установят: на пункте пропуска «Рени – Джюрджюлешть».

Ожидаемая стоимость проекта – 3,19 млн грн;

Монтажные работы должны завершить до конца августа 2026 года.

Тендер на обустройство интеллектуальной системы объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, информирует портал Prozorro.

Главная цель проекта – полностью автоматизировать контроль въезда и выезда транспорта на ключевом приграничном участке. Ожидаемая стоимость закупки – 3,19 млн грн.

Как автоматика облегчит жизнь водителям

Согласно технической документации, на объекте развернут круглосуточный комплекс видеоаналитики. Система будет работать по следующему алгоритму:

специальные камеры автоматически распознают номерные знаки подъезжающего грузовика или автобуса.

или автобуса. программа мгновенно сверяет данные с электронной базой «єЧерги»;

если машина есть в графике, система автоматически дает команду на открытие шлагбаума.

Для удобства перевозчиков на подъездах к КПП установят большие LED-экраны и информационные табло. На них в реальном времени будут транслироваться актуальные данные о движении транспорта и текущем состоянии очереди. Помимо камер распознавания номеров, на пункте пропуска также смонтируют дополнительные обзорные камеры для общего контроля безопасности.

Как сообщалось ранее, Одесская область станет одной из первых площадок в Украине, где запустят и протестируют электронную очередь для легковых автомобилей.