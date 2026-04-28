Ключевые моменты:

Строительство стоянки для фур на трассе М-15 (Одесса — Рени) у границы.

Площадь: 1,7 га; 46 мест для грузовиков и 13 для легковушек.

Цель: разгрузить трассу и повысить пропускную способность.

Возводят хаб для фур у границы с ЕС

На трассе государственного значения М-15 (Одесса – Рени, направление на Бухарест) активно строится площадка для стоянки и отдыха грузовиков. Работы ведутся вблизи пограничного пункта пропуска в рамках модернизации пограничной инфраструктуры Одесской области.

Стоит отметить, что подготовительный этап практически завершен: выровнена основа дорожного покрытия, установлены каркасы сооружений, проложена система очистки стоков, укреплены склоны полотна бетонными плитами, частично упорядочена территория.

В настоящее время ведутся внутренние коммуникации — сантехника, электричество, вентиляция, а также устройство туалетов и зон отдыха.

Добавим, что площадка на 1,7 га вместит 46 мест для грузовиков и 13 для легковых авто, включая места для людей с инвалидностью. К слову, работа этой локации значительно облегчит пропускную способность трассы и разгрузит подъезды в пункт пропуска.

Проект внедряется по программам CEF для модернизации перехода «Рени – Джурджулешть». Финансирование — 50% грант ЕС из «Механизма «Соединение Европы»» и 50% из госбюджета.

