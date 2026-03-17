Ключевые моменты:

Украинец из Германии Антон Головко предложил «Горзелентресту» бесплатно помочь с обрезкой деревьев.

Волонтер самостоятельно подрезал 27 шаровидных кленов на улице Тираспольской.

В коммунальном предприятии поблагодарили мужчину и надеются на дальнейшее сотрудничество.

Как учитель из Германии помогает озеленять Одессу

Антон Головко уже почти 19 лет он живет и работает в Германии, но признается, что Одесса для него — лучший город Украины. Желая внести свой вклад в благоустройство, он обратился в КП «Горзелентрест» с необычным предложением. Мужчина предложил специалистам предприятия свою помощь на безвозмездной основе — выполнить формирующую обрезку деревьев. По словам Антона, уход за зелеными насаждениями — это его хобби.

«Я обожаю Одессу. Это город-сказка. Хочу хоть немного помочь сделать его более красивым и ухоженным. У меня есть хобби — собираю мусор в парках и подрезаю деревья. Поэтому и решил обратиться в “Горзелентрест”, чтобы поработать вместе», — рассказал он.

По профессии Антон филолог и преподаватель украинского и немецкого языков. С 2007 года Головко живет и работает в Мюнхене, а до этого несколько лет преподавал в Стамбульском университете в Турции.

Сначала волонтер показал специалистам свои навыки, после чего самостоятельно выполнил обрезку 27 шаровидных кленов на улице Тираспольской.

В коммунальном предприятии отметили, что очень благодарны Антону Головко за помощь. Там подчеркнули, что хотели бы видеть больше людей, которые делом показывают свою любовь к городу. Также в «Горзелентресте» сообщили, что волонтер планирует и дальше помогать одесским озеленителям.

