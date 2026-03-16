Ключевые моменты:

Медведица Поляна вышла в экспозиционный вольер зоопарка после зимней спячки.

После пробуждения медведей кормят небольшими порциями, чтобы организм постепенно привыкал к пище.

Животное уже осмотрело территорию и греется на весеннем солнце.

Медведица проснулась после зимней спячки

В Одесском зоопарке произошло долгожданное весеннее событие — медведица по кличке Поляна впервые в этом году появилась в экспозиционном вольере.

По словам сотрудников, она чувствует себя отлично, ведет себя спокойно и с удовольствием греется под первыми по-настоящему теплыми лучами солнца.

В зоопарке говорят, что это верный признак того, что в город наконец приходит настоящая весна и приглашает горожан разделить это весеннее настроение.

Как «будят» медведей после зимы

Во время зимней спячки медведи могут не есть и не пить несколько месяцев. Их организм работает в замедленном режиме и использует накопленные жировые запасы. После пробуждения пищеварительная система не сразу возвращается к обычному режиму, поэтому питание вводят постепенно.

В природе медведи тоже начинают есть очень осторожно. Сначала они выбирают легкую пищу — молодую растительность и другие доступные продукты, постепенно возвращаясь к обычному рациону.

Такие же правила соблюдают и в зоопарках. Медведей после спячки кормят постепенно, чтобы организм мягко адаптировался к активной жизни.

