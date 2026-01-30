Ключевые моменты:

Энергетические объекты Одесской области сильно повреждены из-за атак;

В регионе действуют экстренные и стабилизационные отключения света;

В пиковые часы без электричества могут оставаться и жители, и бизнес.

Почему отключают свет

Основная причина отключений электроэнергии в Одесской области — целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре. Враг продолжает атаковать энергетику по всей стране, и регион не стал исключением.

Как сообщили в ДТЭК «Одесские электросети», за последний год около 40% крупных подстанций компании получили серьезные повреждения. Больше всего пострадал Одесский район.

Из-за дефицита генерации, повреждений сетей передачи и распределения, а также активного использования электричества для обогрева, «Укрэнерго» вынуждено вводить более жесткие ограничения. В результате привычный режим «7 часов без света / 3,5 часа со светом» часто не соблюдается, а в пиковые часы без электричества могут одновременно оставаться многие жители и предприятия региона.

Экстренные и стабилизационные отключения: в чем разница

Сейчас в Одесской области применяются два типа отключений электроэнергии.

Экстренные отключения происходят без графиков. Они вводятся, когда нагрузка на сеть резко возрастает, а существующие мощности не выдерживают. Такие отключения невозможно спрогнозировать, их отменяют сразу после снижения потребления, чтобы избежать новых аварий.

После последних атак энергетики восстановили часть оборудования, однако доступных мощностей все еще недостаточно. В отдельных районах — Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском и Одесском, включая Одессу, сеть физически не может передать нужный объем электроэнергии.

С 16 января по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в части Одесской области действуют стабилизационные отключения. Это прогнозируемые графики, которые вводят из-за нехватки генерации электроэнергии в стране после вражеских атак.

Такие графики применяются только в тех районах, где электросети технически позволяют их использовать.

Напомним, тысячи семей в городах и селах Одесчины остались без света из-за обрыва линий электропередач.