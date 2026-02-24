Ключевые моменты:

  • Газ отключат 25 февраля 2026 года с 09:00 до 17:30.
  • Причина — работы на газопроводе низкого давления.
  • Без газа останутся дома в поселка Большевик и один объект на Балтской дороге.

Отключение газа в Одессе 25 февраля: адреса и время

По информации Одесский городской совет, специалисты проведут работы на газопроводе низкого давления по адресу: переулок Олега Андрейца, 6 (2-й Чапаевский переулок).

В связи с этим 25 февраля 2026 года с 09:00 до 17:30 без газоснабжения останутся жилые дома в селе Большевик по следующим адресам:

  • переулок Олега Андрейца (2-й Чапаевский переулок);
  • 2-й Флотский переулок;
  • 3-й Флотский переулок;
  • 4-й Флотский переулок;
  • улица Флотская (от переулка В. Терещенко до переулка О. Андрейца);
  • переулок Владимира Терещенко (1-й Чапаевский);
  • Балтская дорога, 61 — ФЛП «Ларионов».

В управлении эксплуатации газового хозяйства Одессы извинились перед жителями за временные неудобства и попросили с пониманием отнестись к ситуации.

Читайте также: Часть Одессы без воды: перебои в двух районах из-за обесточивания

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме