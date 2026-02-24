Ключевые моменты:
- Газ отключат 25 февраля 2026 года с 09:00 до 17:30.
- Причина — работы на газопроводе низкого давления.
- Без газа останутся дома в поселка Большевик и один объект на Балтской дороге.
Отключение газа в Одессе 25 февраля: адреса и время
По информации Одесский городской совет, специалисты проведут работы на газопроводе низкого давления по адресу: переулок Олега Андрейца, 6 (2-й Чапаевский переулок).
В связи с этим 25 февраля 2026 года с 09:00 до 17:30 без газоснабжения останутся жилые дома в селе Большевик по следующим адресам:
- переулок Олега Андрейца (2-й Чапаевский переулок);
- 2-й Флотский переулок;
- 3-й Флотский переулок;
- 4-й Флотский переулок;
- улица Флотская (от переулка В. Терещенко до переулка О. Андрейца);
- переулок Владимира Терещенко (1-й Чапаевский);
- Балтская дорога, 61 — ФЛП «Ларионов».
В управлении эксплуатации газового хозяйства Одессы извинились перед жителями за временные неудобства и попросили с пониманием отнестись к ситуации.
Спросить AI: