Ключевые моменты:

В регион привезли генераторы для поддержки котельных.

За сутки свет вернули почти 60 тысячам семей.

Без электроэнергии остаются десятки тысяч абонентов в Одессе и области.

Генераторы и помощь для Одесской области

Как сообщили в Одесской областной военной администрации, в область прибыли дополнительные генераторы, которые помогают «заживлять» критическую инфраструктуру после атак и непогоды.

Кроме того, к генераторам уже подключают отдельные дома в жилых кварталах Одессы. Это дает возможность восстановить подачу тепла и воды даже при отсутствии стабильного электроснабжения.

К работам присоединились бригады из разных районов области и специалисты из Киева. Восстановление серьезно поврежденной инфраструктуры — сложный и длительный процесс, который требует времени и значительных усилий.

Приоритет — котельные и водоканал

В компании ДТЭК Одесские электросети сообщили, что первоочередная задача — до 20 февраля запустить уцелевшее оборудование и обеспечить электроснабжение котельных и объектов водоканала. Это необходимо для стабильной подачи тепла и воды жителям.

После восстановления питания критической инфраструктуры энергетики продолжат поэтапное подключение жилых домов в тех районах, где ремонтные работы уже завершены.

За последние сутки удалось вернуть свет 59,8 тысячи семей. Однако без электроснабжения остаются:

99 тысяч абонентов в Киевском районе Одессы;

36,6 тысячи семей в 124 населенных пунктах Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского районов.

Несмотря на сложные погодные условия, энергетики, коммунальщики, спасатели и представители власти работают вместе, чтобы как можно быстрее вернуть в дома свет, тепло и воду.