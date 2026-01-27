Ключевые моменты:

Ночью 27 января РФ атаковала объект ДТЭК «Одесские электросети» в Одессе.

Бригады осматривают повреждения, разбирают завалы.

Дополнительная авария: в 08:05 – неисправность на оборудовании другой компании; без света Пересыпский и Хаджибейский районы Одессы.

Одесса без электроэнергии

Ночью 27 января российские оккупанты вторично атаковали энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети» в Одессе. Энергетики отмечают, что разрушения значительны и, соответственно, ремонт потребует длительного времени для возвращения оборудования в рабочее состояние.

Добавим, что бригады энергетиков приступили к аварийно-восстановительным работам после получения разрешения от спасателей и военных. Специалисты производят осмотр повреждений, разбирают завалы.

Следует отметить, что в 08:05 27 января также произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергокомпании в Одессе. Временно без электроснабжения остались клиенты Одесского района, в частности, части Пересыпского и Хаджибейского районов Одессы.

По информации ДТЭК «Одесские электросети», энергетики уже на местах устраняют неисправность, заживляют критическую инфраструктуру.

Напомним, ДТЭК обновил графики отключений света в Одесской области на 27 января.