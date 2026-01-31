Ключевые моменты:
- В Одесской области действуют экстренные отключения света;
- Графики временно отменены из-за перегрузки энергосистемы;
- Аварийные отключения введены почти по всей Украине.
Экстренные отключения света в Одесской области 31 января
Как сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети, 31 января в регионе введены экстренные отключения электроэнергии. Причина — повреждения энергосистемы в результате вражеских атак и невозможность выдерживать текущую нагрузку.
По команде Укрэнерго энергетики были вынуждены вернуться к экстренным мерам, поэтому ранее опубликованные графики сейчас не действуют.
Отметим, в Одессе уже вторые сутки продолжаются отключения света и тепла. По словам жителей, электроэнергии нет с утра вчерашнего дня, а котельная на Чубаевке обесточена уже второй день. В такой же ситуации сейчас находятся многие дома по всему городу.
Напомним, в ночь на 31 января из-за сложных погодных условий в Одесской области произошли аварии на электросетях. Обрывы проводов и обледенение оборудования привели к отключениям электроэнергии в ряде районов.
Аварийные отключения света по всей Украине
Аварийные отключения электроэнергии в этот день начали вводить и в Киеве, а также в ряде других украинских городов. В столице жители уже сталкиваются с перебоями не только со светом, но и с подачей воды и отопления.
По состоянию на сегодня аварийные отключения действуют почти на всей территории Украины.
Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к ситуации и, если в доме есть свет, использовать электроэнергию экономно — это помогает удерживать баланс в энергосистеме.
ОБНОВЛЕНО
Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины. Об этом сообщил Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций. Сейчас в г. Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений.
Энергетики «Укрэнерго» работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен.
Выбор редакции:
- Каменные кресты Шершенцев в Одесской области: откуда они и что рассказывают о Рахманской Пасхе
- Сколько стоят продукты на Привозе в конце января: дорогой картофель и дешевый виноград (фоторепортаж)
- Молдаване, болгары и гагаузы в морской пехоте: история 88-го батальона из Одесской области
- Бесплатный проезд для пенсионеров: куда обращаться и как защитить свое право