Ключевые моменты:
- Завтра, 18 марта, в Одессе пройдут срочные ремонтные работы с 08:00 до 17:00.
- Частично без света останутся Хаджибейский и Киевский районы. Также возможны кратковременные отключения в Киевском и Приморском районах.
- Электроснабжение будут восстанавливать поэтапно после завершения работ.
Как сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети», работы будут проходить с 08:00 до 17:00 часов.
«В это время в целях обеспечения безопасности работ будет частично отключено электроснабжение в Хаджибейском и Киевском районах Одессы. Также в течение дня возможны кратковременные отключения электроэнергии (до 1 часа) в части Киевского и Приморского районов», – отмечается в сообщении ДТЭК.
При этом объекты критической инфраструктуры отключать не планируют.
При этом энергетики отмечают, что в случае объявления воздушной тревоги проведение работ будет временно приостановлено, из-за чего сроки их завершения могут сдвинуться.
Обо всех изменениях обещают оперативно сообщать через чат-боты в Viber и Telegram, а также на официальном сайте компании.
После завершения ремонта свет в дома одесситов будут возвращать поэтапно, чтобы избежать перегрузок в сети и новых аварий. Поэтому полное восстановление электроснабжения может занять дополнительное время.
В компании просят горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Ранее сообщалось, что сегодня, 17 марта, из-за срочных ремонтных работ на объектах другой энергетической компании часть Одессы и пригородов временно останется без электричества ориентировочно до 18:00.