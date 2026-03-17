Ключевые моменты:

Завтра, 18 марта, в Одессе пройдут срочные ремонтные работы с 08:00 до 17:00.

Частично без света останутся Хаджибейский и Киевский районы. Также возможны кратковременные отключения в Киевском и Приморском районах.

Электроснабжение будут восстанавливать поэтапно после завершения работ.

Как сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети», работы будут проходить с 08:00 до 17:00 часов.

«В это время в целях обеспечения безопасности работ будет частично отключено электроснабжение в Хаджибейском и Киевском районах Одессы. Также в течение дня возможны кратковременные отключения электроэнергии (до 1 часа) в части Киевского и Приморского районов», – отмечается в сообщении ДТЭК.

При этом объекты критической инфраструктуры отключать не планируют.

При этом энергетики отмечают, что в случае объявления воздушной тревоги проведение работ будет временно приостановлено, из-за чего сроки их завершения могут сдвинуться.

Обо всех изменениях обещают оперативно сообщать через чат-боты в Viber и Telegram, а также на официальном сайте компании.

После завершения ремонта свет в дома одесситов будут возвращать поэтапно, чтобы избежать перегрузок в сети и новых аварий. Поэтому полное восстановление электроснабжения может занять дополнительное время.

В компании просят горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что сегодня, 17 марта, из-за срочных ремонтных работ на объектах другой энергетической компании часть Одессы и пригородов временно останется без электричества ориентировочно до 18:00.