Фрагмент видео выступления Дмитрука появился в соцсетях.

Судя по представленному видео, Дмитрук не посещал мероприятие лично, но присоединился к конференции в режиме онлайн.

В своем выступлении нардеп сделал ряд циничных заявлений, в частности, раскритиковал президента Зеленского, обвинив его в «геноциде» в отношении украинцев, а также рассказал о «репрессиях» в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата (приверженцем которой он собственно и является) и якобы преследованиях духовенства и «наличии политических заключенных». Кроме того, он выразил благодарность экс-премьеру Николаю Азарову за его «важную и последовательную позицию» по поводу Украины.

Свое выступление нардеп щедро снабдил цитатами из Евангелия и одной из религиозных публикаций на тему завершения войны в Украине.

«Не будет мира, если этого не будет сверху, бездуховной составляющей невозможно господствовать на святой земле. Мы или поймем и будем проводить единую литургию в Киеве, Москве, Минске и других столицах православной Руси, или бесконечно будем умываться кровью друг друга на радость чужакам», – заявил Дмитрук.

Согласно публикациям в россСМИ, 27 марта Дмитрук выступал на собраниях «Клуба Народного Единства». Мероприятие состоялось в «Президент-Отеле» в Москве.

«Клуб народного единства» – новосозданная российская организация, которая поддерживает «традиционные российские духовно-нравственные ценности». Этот «клуб» объединяет российских политиков, пропагандистов, военных преступников и украинских коллаборационистов. Его возглавляют Николай Азаров и другие российские политики.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как нардеп Артем Дмитрук бежал из страны.

Напомним, в августе 2024 года Артем Дмитрук, который подозревается в нападениях на военного и правоохранителя, был объявлен в международный розыск.