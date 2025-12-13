Ключевые моменты:

В Беларусь прошла масштабная акция освобождения гражданских заключённых.

Решение стало результатом переговоров с участием США и международных партнёров.

Среди освобожденных — иностранцы, украинцы и известные белорусские политзаключенные.

Освобождение политзаключенных в Беларуси

Сегодня, 13 декабря, состоялось мероприятие по возвращению в Украину 114 гражданских лиц, которые были осуждены и находились в заключении на территории Беларуси.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что все эти люди содержались в белорусских тюрьмах. Их освобождение стало возможным благодаря предварительным договоренностям, результативным переговорам с белорусской стороной, а также при содействии США и работе Коордштаба.

Отдельно отмечается, что самому молодому освобожденному гражданину Украины — 25 лет. Его жену вернули ещё во время предыдущего освобождения в ноябре. Он, как и другие украинцы, был гражданским лицом и обвинялся в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Также Украине были переданы граждане Беларуси, которые были осуждены по политическим мотивам и отбывали длительные сроки заключения. Среди них — известные общественные и политические деятели: экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, Мария Александрова, журналистка Марина Золотова и другие.

В Коордштабе сообщили, что после оказания необходимой медицинской помощи и по желанию самих освобожденных их доставят в Польшу и Литву.

Решение о помиловании 123 политзаключенных стало итогом переговоров со специальным представителем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом с лидером Беларуси Александр Лукашенко.

Освобожденные являются гражданами Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии. Белорусские власти обвиняли их в преступлениях разного характера, включая шпионаж, терроризм и экстремистскую деятельность.

