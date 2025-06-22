Зеленский ввел санкции против одесского нардепа Дмитрука за сотрудничество с оккупантами

Ключевые моменты:

Зеленский подписал указ о новых санкциях против тех, кто сотрудничает с российскими оккупантами;

Теперь провайдеры должны блокировать доступ к страницам Дмитрука в соцсетях;

В целом санкции введены против 13 человек и 8 компаний;

Нардеп Артем Дмитрук покинул Украину еще в августе 2024 года.

Об этом глава государства сообщил на своих страницах в соцсетях.

«Подписал указ о новых санкциях Украины – против тех, кто сотрудничает с оккупантом на нашей земле. Это физические и юридические лица, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту», – пишет Зеленский.

Теперь провайдеры должны блокировать доступ к страницам Дмитрука в Telegram, Tik-tok, Instagram и YouTube.

Кроме того, санкции также предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрещение вывода капиталов из Украины, запрещение деятельности на территории Украины.

В целом санкции введены против 13 человек и 8 компаний, из которых две зарегистрированы в РФ, остальные – на Кипре.

Напомним, в августе 2024 года нардеп Артем Дмитрук покинул Украину после того как в Офисе Генпрокурора сообщили об объявлении ему подозрения за нападение на полицейского в Одессе и драку с военнослужащим в Киеве.

Тогда же Госбюро расследований сообщило о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом.

Сам Дмитрук заявлял, что подозрение ему не вручали, и, к тому же, отрицает все обвинения и заявил, что власть дала команду его посадить якобы из-за его «несогласия с режимом».

А в сентябре 2024 года появилась неофициальная информация о якобы задержании Дмитрука в Лондоне.

Накануне задержания Дмитрук дал интервью британской газете The Independent, в котором заявил о якобы «политическом преследовании» его и его семьи из-за его политических взглядов и поддержки УПЦ МП.

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Фото УНИАН