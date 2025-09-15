Ключевые моменты:

В Одессе объявили тендер на капитальный ремонт детской поликлиники, повреждённой в результате атаки дрона-камикадзе.

Стоимость работ составит 20,6 миллиона гривен, завершить их планируют до конца 2026 года.

Здание утеплят, заменят крышу и окна, обновят инженерные сети и создадут условия для маломобильных пациентов.

Согласно тендеру, опубликованному в системе Prozorro, стоимость работ составит 20,6 миллиона гривен.

В рамках проекта здание утеплят, заменят крышу, окна и двери, проведут реконструкцию внутренних помещений, полностью обновят инженерные сети и отопление, а также установят пожарную сигнализацию и пандусы для маломобильных пациентов.

Заказчиком выступает управление капитального строительства Одесского горсовета. Работы планируется завершить до конца 2026 года.

Это уже вторая попытка реализовать проект: изначально ремонт оценивали в 16,2 миллиона гривен, но после корректировки документации сумма выросла более чем на 4 миллиона.

Ранее сообщалось, что в Одессе запланировано провести масштабную реконструкцию корпуса «В» городской больницы №10, расположенной на улице Алексея Вадатурского (бывшая Маршала Малиновского). Финансирование в размере 235 миллионов гривен на эти работы предоставит Франция.

