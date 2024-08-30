Народный депутат от Одессы Дмитрук объявлен в международный розыск: суд вынес заочный арест

Народный депутат Артем Дмитрук, который подозревается в нападениях на военного и правоохранителя, 29 августа 2024 года объявлен в международный розыск.

По данным Офиса Генерального прокурора, Дмитрук незаконно пересек границу Украины, вероятно, с целью избежания правосудия.

Печерский районный суд Киева заочно вынес решение о его аресте, поскольку депутат не явился на допросы и судебные заседания, нарушив условия меры пресечения.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Дмитрука могут лишить мандата по результатам расследования. Он также подчеркнул, что такие действия недопустимы для народного депутата и подрывают доверие к власти.

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Дмитрук был избран в Верховную Раду в 2019 году как представитель Одесской области. Он представлял 133 избирательный округ, в который входит Киевский район города Одессы.

За время своей каденции он неоднократно попадал в скандалы, которые вызвали общественный резонанс: