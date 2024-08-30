Новости Одессы и Одесской области

Народный депутат от Одессы Дмитрук объявлен в международный розыск: суд вынес заочный арест

Народный депутат от Одессы Дмитрук объявлен в международный розыск: суд вынес заочный арест

29 августа 2024 года сбежавший из страны народный депутат Украины Артем Дмитрук объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Народный депутат Артем Дмитрук, который подозревается в нападениях на военного и правоохранителя, 29 августа 2024 года объявлен в международный розыск.

По данным Офиса Генерального прокурора, Дмитрук незаконно пересек границу Украины, вероятно, с целью избежания правосудия.

Печерский районный суд Киева заочно вынес решение о его аресте, поскольку депутат не явился на допросы и судебные заседания, нарушив условия меры пресечения.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Дмитрука могут лишить мандата по результатам расследования. Он также подчеркнул, что такие действия недопустимы для народного депутата и подрывают доверие к власти.

Еще об Артеме Дмитруке: Будки раздора, или что происходит на Фонтанке (видео)

Дмитрук был избран в Верховную Раду в 2019 году как представитель Одесской области. Он представлял 133 избирательный округ, в который входит Киевский район города Одессы.
За время своей каденции он неоднократно попадал в скандалы, которые вызвали общественный резонанс:

  • Среди них — его пророссийские взгляды, которые больше всего проявились в поддержке Украинской Православной Церкви, которую считают связанной с запрещенной в Украине РПЦ.
  • Во время пандемии COVID-19 он неоднократно делал антивакцинаторские заявления.
  • Дмитрук неоднократно становился участником драк, в частности в Верховной Раде, в помещении мэрии Одессы и просто на улице, где он напал на военнослужащего.
  • Накануне побега из Украины он оказался в центре скандала из-за критики операции Вооруженных Сил Украины в Курской области.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua