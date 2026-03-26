Ключевые моменты:

Новым руководителем 8-й горбольницы стал Максим Голубенко – экс-глава МСЭК и бывший главврач роддома №2.

Директором Еврейской больницы назначен Евгений Крылов, ранее возглавлявший санаторий «Зеленая горка» и медслужбу в ТЦК.

Пост главы Еврейской больницы пустовал с декабря прошлого года после отставки Евгения Григорьева.

Соответствующие назначения подписала директор департамента здравоохранения Елена Колоденко.

Новым руководителем городской клинической больницы №8 стал Максим Голубенко. Фигура в Одессе известная: профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач Украины. С 2007 года он много лет возглавлял роддом №2, а в 2024 году перешел на работу в областную МСЭК, которой руководил до нынешнего назначения.

Перемены коснулись и Еврейской больницы. Накануне коллективу представили нового директора – Евгения Крылова. До этого он занимал пост руководителя детского санатория «Зеленая горка» на Даче Ковалевского, а ранее работал начальником медицинской службы сектора комплектования в Одесском областном ТЦК и СП.

Напомним, кресло генерального директора Еврейской больницы пустовало с декабря прошлого года, когда в отставку подал предыдущий руководитель Евгений Григорьев.

Как сообщалось ранее, в Одессе модернизируется социальная, медицинская и административная сферы. В частности, в больницах открывают новые отделения и улучшают реанимацию.

Источник: Думская