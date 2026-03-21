Ключевые моменты:
- Реконструкция терапевтического отделения одесской городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы) находится на завершающей стадии.
- Проект реализуется Международной организацией по миграции при финансовой поддержке правительства Франции.
- Строители заканчивают фасадные работы, после чего палаты оснастят современной медицинской мебелью.
- Официальное открытие отделения запланировано на конец апреля.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, на днях ход работ проинспектировала делегация из Франции, Германии, Дании и Швеции. Гости лично убедились, что ремонт – на финишной прямой: сейчас рабочие завершают отделку фасада, а следующим этапом станет установка в палатах современной медицинской мебели.
Как отметил руководитель регионального офиса МОМ Роман Андрушко, Одесса является приоритетным городом для помощи из-за большого количества переселенцев. Всего в Одесской области в рамках этой программы восстанавливают 19 объектов инфраструктуры и водоснабжения.
Если темпы работ сохранятся, первых пациентов обновленное отделение примет уже в конце апреля. Иностранные делегаты выразили желание лично присутствовать на торжественном открытии.
Как сообщалось ранее, в Одессе модернизируется социальная, медицинская и административная сферы. Более 17 тысяч горожан получили помощь от ЮНИСЕФ, для ветеранов расширили программу поддержки, а в больницах открывают новые отделения и улучшают реанимацию.