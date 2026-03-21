Реконструкция терапевтического отделения одесской городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы) находится на завершающей стадии.

Проект реализуется Международной организацией по миграции при финансовой поддержке правительства Франции.

Строители заканчивают фасадные работы, после чего палаты оснастят современной медицинской мебелью.

Официальное открытие отделения запланировано на конец апреля.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, на днях ход работ проинспектировала делегация из Франции, Германии, Дании и Швеции. Гости лично убедились, что ремонт – на финишной прямой: сейчас рабочие завершают отделку фасада, а следующим этапом станет установка в палатах современной медицинской мебели.

Читайте также: В Одессе спасли пациента с критической патологией сердца

Как отметил руководитель регионального офиса МОМ Роман Андрушко, Одесса является приоритетным городом для помощи из-за большого количества переселенцев. Всего в Одесской области в рамках этой программы восстанавливают 19 объектов инфраструктуры и водоснабжения.

Если темпы работ сохранятся, первых пациентов обновленное отделение примет уже в конце апреля. Иностранные делегаты выразили желание лично присутствовать на торжественном открытии.

Как сообщалось ранее, в Одессе модернизируется социальная, медицинская и административная сферы. Более 17 тысяч горожан получили помощь от ЮНИСЕФ, для ветеранов расширили программу поддержки, а в больницах открывают новые отделения и улучшают реанимацию.