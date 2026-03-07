Ключевые моменты:

Сокращены 68 ​​должностей, сэкономлены около 20 млн грн ежегодно — на прямую помощь людям.

ЮНИСЕФ выплатил 72 млн. грн 17,5 тыс. одесситов.

Департамент по делам ветеранов, расширенная программа «Ветеран Одессы».

Медицина: заведения с резервным питанием; новое реабилитационное отделение.

ЦНАП: услуг 589 (больше 142 в год).

Что меняется для одесситов

Городские власти Одессы решили активно модернизировать социальную, медицинскую и административную сферы.

К примеру, в социальных сферах состоится оптимизация учреждений: сокращено 68 должностей, сэкономлено около 20 млн грн ежегодно. По словам чиновников, деньги пошли на прямую помощь людям.

Также благодаря сотрудничеству с ЮНИСЕФ более 17,5 тысяч одесситов, которые из-за вражеских обстрелов оказались зимой в сложных условиях, получили денежную поддержку на сумму почти 72 миллиона гривен.

Стоит отметить, что создан Департамент по делам ветеранов, расширена программа «Ветеран Одессы» с новыми выплатами. К слову, в районах города заработали кабинеты «единственного окна». Кроме того, каждую пятницу в «Хабе Ветеран» проходят встречи «Кофе с ветераном». Чтобы приблизить услуги к тем, кому трудно добраться до центрального офиса, введен новый выездной формат таких встреч.

Местные власти информируют, что все медицинские учреждения с резервным питанием работают стабильно. Создали новое реабилитационное отделение в больнице №1, обновлены реанимации в родильных №1 и №5, больше паллиативных команд.

В общем, активно возросла международная поддержка. Совместно с Чехией отремонтируют кабинеты в детской больнице №3. С МОМ подписан Меморандум по реконструкции терапии в Еврейской больнице и ремонту кровель в двух медучреждениях.

Что касается административных услуг (ЦНАП), то количество доступных услуг возросло до 589 (на 142 больше, чем в прошлом году). А еще введены «мобильный администратор», чат-бот «СВОИ» и новые сервисы для ветеранов, многодетных семей и предпринимателей.