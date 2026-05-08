Одесщина усилила детскую офтальмологию

Одесская областная детская клиническая больница получила новое современное офтальмологическое оборудование, переданное немецкими партнерами. Благодаря этому медики смогут более оперативно выявлять нарушения зрения у детей и проводить более точную диагностику.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в рамках международного сотрудничества и поддержки со стороны немецких благотворительных и религиозных организаций, Одесская областная детская клиническая больница получила дорогостоящее оборудование для детской офтальмологии.

Добавим, что медицинскому заведению передали специализированную технику, адаптированную для работы с детьми, позволяющую быстрее выявлять проблемы со зрением, проводить точные обследования и подбирать лечение.

Среди переданного оборудования:

педиатрический авторефрактометр Plusoptix;

детские пробные оправы Oculus;

бинокулярная перхоть Heine;

электрический прямой офтальмоскоп Beta 200;

синоптофор Clemet Clarke.

Медики отмечают, что такая техника особенно актуальна в условиях войны, когда нагрузка на систему здравоохранения существенно выросла.

В Одесской ОВ подчеркивают, что новое оборудование позволит детям получать качественную офтальмологическую помощь без необходимости выезда за пределы региона. Также это усиливает медицинскую систему Одесской области даже в сложных условиях полномасштабной войны.

Напомним, в Украине с начала 2026 года выполнено 11630 безвозмездных стентирований коронарных сосудов. В Одесской области бесплатное стентирование доступно в 4 больницах. Стентирование проводят при ишемической болезни сердца, когда лечение лекарством недостаточно. Пациентам требуется направление врача и выбор медучреждения из списка НСЗУ.

