Ключевые моменты:

В Одессе презентовали организацию, которая защищает права детей и поддерживает семьи.

Основатели – бывшие чиновницы, опытные в сфере образования и работы с детьми.

Открыта горячая линия для оперативной помощи: 098 896 54 64, будние дни с 11:00 до 15:00.

Организацию создали бывшая глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, экс-глава службы по делам детей Юлия Никандрова, и депутат горсовета, основательница сети частных детских садов Елена Вододюк (Орлова).

Команда планирует не только давать советы, но и инициировать изменения в городских программах и законах, чтобы защита детства стала более профессиональной и человечной.

Елена Буйневич признается, что к созданию проекта ее подтолкнули звонки отчаявшихся родителей:

«Когда я покинула свой пост, я думала, когда же прекратятся бесконечные звонки, когда замолчит телефон, однако этого не произошло. Люди, как и раньше, а может даже и больше звонят, обращаются, ищут обратной связи. И последней каплей стало обращение женщины, которая сообщила, что три сестрички после смерти матери попали в детский дом и не могут доказать свои права на квартиру, в которой они же и прописаны».

По словам Юлии Никандровой, в работе организации не будет формализма:

«Все начинается с выявления проблемы, ее анализа, подбора инструментария и ее решения, а затем мы поэтапно сопровождаем ребенка и родителей. Однако тут важно понимать, что при системном подходе важно не свалиться в формализм и помнить, что каждый ребенок – это индивидуальная история, это отдельный мир, и только погружение в этот мир, его осознание – ключ к успеху».

Еще одно важное направление, которым занимается Діти.юа – это работа с инклюзивными детьми. Елена Вододюк (Орлова) планирует создать профильное заведение для детей с особенностями развития:

«Однажды, посещая один из наших детских садиков, я столкнулась с потрясающей девочкой, она была такая веселая и активная, что мне захотелось с ней поговорить. Я спросила, как ее зовут, а в ответ она мне стала щебетать как птичка. Заведующая сказала, что у ребенка расстройство аутитестического спектра, и она не умеет говорить. Меня настолько поразил этот момент, что я поставила себе цель – создать заведение для работы с этими невероятно глубокими и тонкими детьми».

Первый шаг в организации уже сделан. Для оперативной помощи открыта горячая линия: 098 896 54 64, консультации доступны в будние дни с 11:00 до 15:00.

«Мы сотрудничаем с психологами, педагогами, юристами, ювенальной превенцией и службой по делам детей – со всеми, кто может помочь», – добавила Елена Буйневич.

Команда готовит открытие офиса и партнерские проекты, в том числе с Южноукраинским университетом им. Ушинского.

«Любая работа с детьми – это инвестиция в будущее. Мы воспитываем наших будущих руководителей, от которых будут зависеть судьбы наших детей», – подытожил ректор ВУЗа Андрей Красножон.

Источник и фото: Думская