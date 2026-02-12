Ключевые моменты:

Обязательную эвакуацию объявляют военные администрации по представлению военного командования.

Если родители отказываются вывозить ребёнка из зоны боёв, полиция имеет право эвакуировать его принудительно.

После эвакуации детей передают органам опеки в безопасных регионах.

Закон об обязательной эвакуации из зоны боевых действий

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №12353. Документ регулирует процедуру обязательной и принудительной эвакуации населения во время полномасштабной войны.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, закон уточняет, кто именно принимает решения и кто отвечает за их выполнение. Теперь полномочия военных администраций и Национальной полиции чётко разграничены.

Обязательная эвакуация может быть как общей (для всего населения с определенной территории), так и частичной. Согласно новым правилам, обязательную эвакуацию объявляют военные администрации — на основании предложений военного командования.

Частичная эвакуация касается отдельных категорий населения, которые не могут самостоятельно позаботиться о своей безопасности, в частности детей, лиц с инвалидностью, пожилых людей и других.

Также документ предусматривает, что эвакуированные граждане по закону имеют право на получение временного жилья.

Принудительная эвакуация детей: что изменилось

Отдельный акцент в законе сделан на защите детей. Несовершеннолетние должны покидать опасные районы вместе с родителями или законными представителями. Однако если родители отказываются выезжать, а населённый пункт находится в зоне активных боевых действий, Национальная полиция имеет право провести принудительную эвакуацию ребёнка.

После вывоза детей направляют в безопасные регионы, где их передают под опеку соответствующих органов.

В МВД подчёркивают, что главная цель закона — сохранить жизнь и здоровье мирных жителей, прежде всего детей, в условиях продолжающихся боевых действий.

Напомним, в результате российского удара по Богодухову 10 февраля погибли 34-летний мужчина и трое малолетних детей — двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка. Известно, что семья всего несколько дней назад эвакуировалась в Богодухов из Золочева.

Читайте также: Для семей Одессы: как получить статус ребенка, пострадавшего в результате войны