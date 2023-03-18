10 бесед о древней истории Украины: в Одессе презентовали новую книгу

17 марта в универсальной научной библиотеке Грушевского презентовали новую книгу «10 бесед о древней истории Украины». Ее авторы – Андрей Красножон, доктор исторических наук, ректор Южноукраинского национального педагогического университета и издатель Александр Красовицкий. Именно они и рассказали будущим читателям, что это за книга и почему она стоит внимания.

Оказывается, что нынешние времена идеальны для написания новых книг. Ну, по крайней мере, так почувствовал один из авторов «Бесед», Андрей Красножон. Несмотря на все проблемы, именно благодаря отключениям света, он смог довольно быстро завершить редактуру текста.

– У нас начали выключать свет и выключали в течение всего періода работы над книгой. Именно это стало признаком того, что мы работаем наперекор всему – нас бомбят, а мы пишем книги. Как оно писалось, я даже сейчас не могу сказать – просто чудо какое-то. Да, благодаря путину, который также сделал свой вклад в написание этой книги, меня не отвлекал ни один человек, потому что вместе со светом исчезала связь, никто не заходил в кабинет. Интернет не работает, и ты не отвлекаешься на соцсети, потому что не имеешь из-за чего туда зайти – ты просто пишешь и пишешь.

Из аннотации:

Как узнать историю цивилизаций, еще не изобревших письменность, документы которых не хранят в архивах? К примеру, одновременно со строительством пирамид в Египте на территории Украины развивалась трипольская земледельческая «цивилизация». Все свидетельства о ней нам известны исключительно из раскопок. Дописательная история человечества охватывает период более чем в два миллиона лет. И большая часть источников для написания истории древнего мира получена археологами. А как климат и география повлияли на развитие истории? Благодаря своей пестрой климатической зональности украинские территории долгое время были зоной контактов и конфликтов самых разных цивилизаций.

Книга написана в интересном и необременительном формате бесед двух людей, которые на фоне современных событий рефлексируют относительно прошлого наших территорий, ведь по мнению историка «чем дальше в глубь веков, тем меньше украинцы знают историю и здесь оказывается, что ты должен рассказать известные вещи профессионалам, но для других они будут вновинку». Первый том начинается временами палеолита, охватывает Трипольскую культуру, эллинскую эпоху, римские времена и заканчивается ранним Средневековьем. Самое интересное, что Украина – это страна непредсказуемым прошлым, отмечает Андрей Красножон.

Впрочем, авторы старались не пересказывать то, что и так можно прочесть у Геродота и других историков, а прорефлексировать и выстроить историческую панораму, показать, сколько всего в Украине накоплено культурами разных цивилизаций. Авторы настаивают, что ни с кем не спорят, а лишь дают несколько толкований, то есть пытаются проговорить разные точки зрения: «Именно наш острый исторический момент, в реалии которого мы находимся, заставил более четко формулировать мысли с оглядкой на современность».

Соавтор и издатель «Бесед» Александр Красовицкий прогнозирует, что через месяц-другой тираж книги будет допечатан, а там и второй том выйдет. Также он добавляет, что именно сейчас молодежь изменила заинтересованность в чтении с пассивной на активную позицию. И эта динамика его очень радует. Он обратился к историкам и авторам художественных произведений, которые пишут для молодежной аудитории с предложением сотрудничества.