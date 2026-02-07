Ключевые моменты:

В Одессе пройдет День профилактики детских стоматологических заболеваний

Детей осмотрят бесплатно и дадут рекомендации

Акция состоится 9 февраля в нескольких медучреждениях города

Бесплатный стоматологический осмотр для детей в Одессе

9 февраля 2026 года в медицинских учреждениях Одессы пройдет День профилактики и раннего выявления стоматологических заболеваний у детей. Мероприятие организовано при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского центра здоровья.

Акция приурочена ко Всемирному дню стоматолога. Родителей приглашают привести детей на бесплатный профилактический осмотр, во время которого специалисты оценят состояние зубов и дадут советы по уходу за полостью рта.

Бесплатный осмотр будет проводиться с 9:00 до 16:00 в детских стоматологических отделениях по следующим адресам:

ул. Дегтярная, 17, тел.: (048) 726 98 16

ул. Академика Филатова, 60, тел.: (048) 767 57 47

ул. Академика Королева, 60, тел.: (048) 747 09 16

просп. Князя Владимира Великого, 63а, тел.: (048) 758 58 81

Родителям рекомендуют воспользоваться возможностью и заранее позаботиться о здоровье зубов своих детей.

