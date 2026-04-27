Ключевые моменты:

Удары по НПЗ и нефтяному терминалу в Туапсе повлекли за собой пожар сернистой нефти и разлив в Черное море.

Более 10 км в длину, дрейфует в Крым и потенциально Одесщины через течения.

Токсичные последствия: долгосрочная угроза – онкология, иммунодефициты, репродуктивные расстройства, деградация экосистемы.

Дельфины, рыбы задыхаются в нефти, нефтяная пленка блокирует газообмен, разрушает кормовую базу, интоксицирует млекопитающих и птиц.

Разлив нефти после ударов в Туапсе

После ударов по НПЗ и нефтяному терминалу в Туапсе в РФ (16 и 20 апреля) регион столкнулся с серьезными экологическими последствиями, включая пожар серной нефти и разлив нефтепродуктов в Черное море.

По словам эколога Ивана Русева, пожар сернистой нефти — это долгосрочный токсический сценарий, вызывающий онкологические заболевания, иммунодефициты, репродуктивные расстройства и деградацию экосистем на поколение. Он добавляет, что нефтяное пятно протяженностью более 10 км дрейфует через течения, достигая оккупированного Крыма и потенциально Одесщины.

Эколог отмечает, что из-за этого загрязнения массово погибают дельфины, рыбы и водоплавающие птицы: «Дельфины и рыбы задыхаются в липкой массе, а на берега выбрасывает сотни птиц, покрытых нефтью», – отмечает Русев. Больше страдают пирникозы, гагары и другие перелетные виды, которые теряют терморегуляцию, не могут взлететь или нырнуть за едой. Эколог подчеркивает, что из-за подобных случаев в море погибли сотни тысяч птиц, некоторые из которых выбрасывают на 650 км, вплоть до Тузловских лиманов.

Следует отметить, что нефтяная пленка блокирует газообмен, разрушает кормовую базу и вызывает интоксикацию млекопитающих и птиц, что чревато морским биоразнообразием на поколение. Русев связывает это с войной:

“Таким образом, война московитов против Украины продолжает убивать дикую природу. Существует аксиома — чтобы выиграть войну, её следует перенести на территорию московитов — тех, кто начал так называемую СВО против Украины и развязал полномасштабную войну на уничтожение украинцев. Но, к сожалению, это также приводит к непредсказуемому уничтожению морского биоразнообразия”.

Напомним, масштабный разлив тысяч тонн подсолнечного масла в акватории порта Черноморск вызвал экстренную мобилизацию экологических служб. После разрушения огромного резервуара море покрылось гигантским масляным пятном, последствия которого могут быть роковыми для морской флоры и фауны.