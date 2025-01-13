Мазут, несущий гибель

Корабельная авария российских танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла 15 декабря у Керченского пролива. В результате катастрофы, рассчитали специалисты, в Черное море вылилось по меньшей мере три, а, возможно, и все четыре тонны мазута.

По заявлению Украинского научного центра экологии моря (УкрНЦЭМ), утечка нефти будет иметь катастрофические последствия для морских экосистем. Загрязнение мазутом донных водоемов и прибрежных зон, которые являются домом для многих видов морской флоры и фауны, приведет к гибели планктона, отравлению рыб. К тому же Черноморский Керченский пролив и воды вокруг него являются важными местами обитания для двух видов морских млекопитающих — морской свиньи и афалины. И уже сейчас в результате разлива нефти, отмечают зоологи, погибло более 30 дельфинов.

С момента загрязнения Черного моря мазутом, по расчетам начальника научно-исследовательского отдела национального парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева, могли погибнуть по меньшей мере 15-20 тысяч птиц. Их перья, пропитанные жиром, после соприкосновения с нефтепродуктами теряют свои термоизоляционные свойства. И птицы умирают от переохлаждения. А попытки очистить перья заставляют их склевывать мазут, приводя к химическому отравлению.

— На днях в наш нацпарк прилетели частично обмазанные мазутом птицы: большая ныряльщица и большой баклан. И это только видимая часть «айсберга». Еще очень много птиц болтается в море, — говорит ученый, — А на Черноморском побережье сегодня зимуют разные, в том числе и краснокнижные виды птиц.

Зоозащитники пытаются спасти птиц. Но большинство из них, к сожалению, обречено. Ведь птиц надо не просто отмыть от нефтепродуктов. Их необходимо лечить от ожогов, интоксикации и стресса. А потом адаптировать и вернуть в природу. Вот только после возвращения в родную среду они рискуют снова оказаться в мазуте.

Ядовитая радуга

— Мазут М-100, вылившийся в Черное море, имеет температуру плавления около 25 градусов. Для его перевозки, чтобы сохранить текучие свойства, используют подогреваемые танкеры. Поэтому в первое время, когда был массовый выброс, большая часть мазута, оказавшись на поверхности, распространялась по направлению ветра. Когда же он остыл, сформировались сгустки, которые уже перемещались течениями в толщах воды. Но как только температура возрастает до 25 градусов, мазут образует пятна, которые растекаются. Именно этим М-100 и опасен, — отмечает эксперт Национального экологического центра Украины, председатель ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский, — Его относительно небольшой объем при повышении температуры может занять очень большую площадь.

К сожалению, мазут, оказавшийся на дне, собрать невозможно. А в случае повышения температуры его сгустки в виде радужной жирной пленки периодически будут отравлять все вокруг.

Мазут может вынести на Одесское побережье

Ситуация малопрогнозируемая, отмечают ученые. Но площадь загрязнения, очевидно, будет расширяться. И, в зависимости от того, как и куда понесут мазут морские течения, территория его распространения может быть и у берегов Одессы. Такой вариант развития событий не исключает и Владислав Балинский.

По расчетам Владислава Балинского, уже следующий южный ветер может начать выбрасывать мазут на побережье Одесского залива или где-нибудь поближе к Румынии. В Одессе это может произойти уже на следующей неделе.

— Речь, конечно, не идет о масштабах достаточно значимых, — отмечает эколог, — хотя бы примерно сопоставимых с тем, что происходило в Анапе или на Керченском полуострове. Но я считаю, что как раз в ближайшее время, возможно, есть угроза выбросов в Одесский залив относительно мелких сгустков мазута.

Мазутные «карманы» и можно ли их предотвратить

По спутниковым снимкам от седьмого января, отмечает эксперт, видно, что загрязнения нефтепродуктами коснулись уже побережья Евпатории.

Далее вдоль берегового течения напрямую идет к Одессе — до нее остается менее 200 километров. И Балинский предполагает, что часть сгустков курсировала дальше по течению. Вероятнее всего, они уже где-то напротив одесского побережья. Но, поскольку основные струи этого течения расположены в 30-40 километрах от берега, для того, чтобы сгустки мазута попали на одесское побережье, необходим сильный южный ветер.

Правда, по словам эколога, они вряд ли будут очень опасными. Скорее всего, это будут мелкие сгустки и в небольшом количестве. Места их оседания будут формироваться в виде «карманов», допустим, возле мола. В одном месте их может быть больше, в другом — меньше. В таком случае можно провести механические подводные работы. Но они достаточно малоэффективны. А предотвратить попадание мазута в Одесский залив практически невозможно.

— Собирать все это можно было в месте локации разлива нефтепродуктов. И делать это должна была ответственная сторона. Но, как правило, мероприятия по очистке значительно превышают сумму и самих нефтепродуктов, а иногда и судна, — отмечает Балинский, — Судовладельцы же даже не соизволили зафиксировать обломки танкеров.

Свои прогнозы эксперт основывает на общедоступных данных.

— У всех украинских экологов одинаковые возможности, — утверждает Владислав Балинский, — Ни один институт в Украине сегодня никаких дополнительных исследований проводить не может. Все руководствуются дистанционными способами наблюдений и фиксации: спутниковыми и радиолокационными съемками, программами, которые показывают температуру воды, направление ветра и его прогнозы, что подтверждают фотографии различных локаций на Крымском побережье. Украинский научный центр экологии моря делает свои выводы, исходя из того, что мазут будет распространяться исключительно по поверхности воды. И сейчас утверждают, что по спутниковым снимкам не видят угрозы для Одесского побережья. А я утверждаю, что сгустки мазута уже перемещаются вдоль берегового течения.

«Предупреждение экокатастроф не относится к функциям инспекции»

По прогнозу Украинского научного центра экологии моря, до 16 января 2025 года побережье Одесской области находится вне угрозы загрязнения мазутом. О любых изменениях в прогнозе распространения загрязнения ученые обещают общественность проинформировать. А для оперативного реагирования на случай выявления загрязнения Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа должна осуществлять ежедневный мониторинг за состоянием вод и побережья Черного моря на территории Одесской и Николаевской областей.

Вместе с тем о состоянии вод Одесского залива в Государственной экологической инспекции нам не смогли ответить. А на вопрос о мерах, которые планируются в случае угрозы загрязнения мазутом, ответили, что «предупреждение экокатастроф не относится к функциям инспекции». Но они «проведут расчет нанесенного ущерба». В то же время Государственная экологическая инспекция Украины обратилась к Одесской и Николаевской ОГА относительно созыва внеочередных заседаний Комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и Чрезвычайных ситуаций. Это необходимо для планирования мероприятий по локализации и ликвидации возможных мазутных загрязнений вод и побережья. Но пока что и в горсовете, и в ОВА о возможности очередной экокатастрофы в Одесском заливе, судя по всему, не подозревают.

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