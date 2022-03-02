Сергей Гриневецкий больше не глава Одесской военной администрации – кто его сменил?

Президент Украины, Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Одесской областной военно-гражданской администрации – им стал кадровый военный, бывший командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, полковник Максим Марченко. На этом посту он сменил главу Одесской ОГА Сергея Гриневецкого.

Соответствующий указ от 1 марта 2022 года опубликован на сайте главы государства.

О Максиме Марченко известно то, что он прошел воинскую службу от командира взвода до командира бригады. В 2015-2017 годах был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». В 2017 году был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады, на которой задержался ненадолго, потому что уже через год возглавил другую бригаду.

Максим Марченко – участник боевых действий на востоке Украины, под его командованием были проведены многие успешные военные операции.

Фото: Думская

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