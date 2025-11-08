Ключевые моменты

Пожарная команда поселка Серпневое получила современный автомобиль «IVECO» от немецкой благотворительной организации Ermstal Hilft.

Новый транспорт поможет спасателям быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации в громаде во время войны.

Пожарный автомобиль от немецких благотворителей

Более 25 лет МПК «Местная пожарная охрана «Серпневое» спасает от пожаров сёла и поля Тарутинской громады. Команду возглавляет опытный пожарный Василий Мартыненко.

Все эти 25 лет у команды был лишь старенький пожарный «ЗИЛ», которому уже более 50 лет. В интервью нашему изданию в октябре Василий Мартыненко рассказал, что немецкие друзья, чьи предки когда-то жили в Серпневом, пообещали подарить команде современную пожарную машину.

И вот в первые солнечные дни ноября Серпневое посетила немецкая делегация в составе руководителей благотворительной организации Ermstal Hilft Симона Новотни и Мартина Зальцера — почётных граждан Тарутинской поселковой громады, которые уже не впервые помогают громаде и Серпневому.

Представителей благотворительной организации в сопровождении Бессарабского поселкового головы Савы Чернева встречали, как водится, хлебом-солью, тёплыми словами приветствий и благодарности.

– Когда нам немецкие друзья пообещали эту машину, мы даже не думали, что это событие произойдёт так быстро, да ещё и во время войны. Сейчас это довольно сложно из-за пересечения границы и прохождения таможни. Но они сдержали обещание. Искренне благодарим немецких друзей за чрезвычайно важный подарок – пожарную машину для нашей громады. Этот автомобиль поможет нам быстрее и эффективнее выполнять свои профессиональные обязанности, – сказал Василий Мартыненко.

