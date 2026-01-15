Ключевые моменты:
- Лед уже появился на озере Ялпуг, вскоре его ожидают и на Дунае.
- Спасатели предупреждают: лед хрупкий, выход на него может быть смертельно опасным.
Лед на озере Ялпуг и Дунае: прогноз
С приходом сильных морозов водоемы в Одесской области начали покрываться льдом. Первые признаки ледообразования уже заметны на озере Ялпуг. Об этом сообщает Дунайская гидрометеорологическая обсерватория.
Специалисты прогнозируют, что 19–20 января лед может появиться и на украинском участке Дуная, в том числе в виде плавучих ледяных полей. Это связано с заметным понижением температуры воздуха.
Но несмотря на морозы, лед на водоемах пока остается крайне опасным. В ГСЧС Украины подчеркивают: замерзшая поверхность водоема — не место для прогулок или развлечений.
Правила поведения на льду зимой: что нужно знать
Чего нельзя делать:
- Не выходите на лед, если вы не уверены в его прочности.
- Избегайте выхода на лед в периоды первых морозов или оттепелей.
- Не собирайтесь на замерзшем водоеме группами.
- Не оставляйте детей без присмотра возле водоемов зимой.
- На зимнюю рыбалку обязательно берите с собой верёвку 20–25 метров.
- Не сверлите лунки ближе чем 5 метров друг от друга.
Что нужно знать:
- Самый прочный лед — чистый, голубого или зеленоватого оттенка.
- Безопасная толщина льда: для одного человека — не менее 8 см, для группы — от 12 см.
Как действовать в чрезвычайной ситуации:
- Если вы провалились под лед — расправьте руки, налягайте грудью на край и пытайтесь выбраться.
- Зовите на помощь!
- Тот, кто помогает, должен ползти к проруби, не приближаясь к краю, и использовать подручные средства — верёвку, палку, шарф.
- После спасения — вызовите скорую (103).
- Пострадавшего нужно согреть постепенно, не использовать горячую воду или обогреватели.
- Дайте теплое питье и укутайте сухой одеждой или одеялами.
