Ключевые моменты:

Лед уже появился на озере Ялпуг, вскоре его ожидают и на Дунае.

Спасатели предупреждают: лед хрупкий, выход на него может быть смертельно опасным.

Лед на озере Ялпуг и Дунае: прогноз

С приходом сильных морозов водоемы в Одесской области начали покрываться льдом. Первые признаки ледообразования уже заметны на озере Ялпуг. Об этом сообщает Дунайская гидрометеорологическая обсерватория.

Специалисты прогнозируют, что 19–20 января лед может появиться и на украинском участке Дуная, в том числе в виде плавучих ледяных полей. Это связано с заметным понижением температуры воздуха.

Но несмотря на морозы, лед на водоемах пока остается крайне опасным. В ГСЧС Украины подчеркивают: замерзшая поверхность водоема — не место для прогулок или развлечений.

Правила поведения на льду зимой: что нужно знать

Чего нельзя делать:

Не выходите на лед, если вы не уверены в его прочности.

Избегайте выхода на лед в периоды первых морозов или оттепелей.

Не собирайтесь на замерзшем водоеме группами.

Не оставляйте детей без присмотра возле водоемов зимой.

На зимнюю рыбалку обязательно берите с собой верёвку 20–25 метров.

Не сверлите лунки ближе чем 5 метров друг от друга.

Что нужно знать:

Самый прочный лед — чистый, голубого или зеленоватого оттенка.

Безопасная толщина льда: для одного человека — не менее 8 см, для группы — от 12 см.

Как действовать в чрезвычайной ситуации:

Если вы провалились под лед — расправьте руки, налягайте грудью на край и пытайтесь выбраться.

Зовите на помощь!

Тот, кто помогает, должен ползти к проруби, не приближаясь к краю, и использовать подручные средства — верёвку, палку, шарф.

После спасения — вызовите скорую (103).

Пострадавшего нужно согреть постепенно, не использовать горячую воду или обогреватели.

Дайте теплое питье и укутайте сухой одеждой или одеялами.

