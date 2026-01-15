Ключевые моменты:

  • Лед уже появился на озере Ялпуг, вскоре его ожидают и на Дунае.
  • Спасатели предупреждают: лед хрупкий, выход на него может быть смертельно опасным.

Лед на озере Ялпуг и Дунае: прогноз

С приходом сильных морозов водоемы в Одесской области начали покрываться льдом. Первые признаки ледообразования уже заметны на озере Ялпуг. Об этом сообщает Дунайская гидрометеорологическая обсерватория.

лед на озере Ялпуг

Специалисты прогнозируют, что 19–20 января лед может появиться и на украинском участке Дуная, в том числе в виде плавучих ледяных полей. Это связано с заметным понижением температуры воздуха.

Но несмотря на морозы, лед на водоемах пока остается крайне опасным. В ГСЧС Украины подчеркивают: замерзшая поверхность водоема — не место для прогулок или развлечений.

Вы также можете узнать: Почему слониха Венди замерзает в Одессе и при чем здесь котел за 5 миллионов гривен

Правила поведения на льду зимой: что нужно знать

Чего нельзя делать:

  • Не выходите на лед, если вы не уверены в его прочности.
  • Избегайте выхода на лед в периоды первых морозов или оттепелей.
  • Не собирайтесь на замерзшем водоеме группами.
  • Не оставляйте детей без присмотра возле водоемов зимой.
  • На зимнюю рыбалку обязательно берите с собой верёвку 20–25 метров.
  • Не сверлите лунки ближе чем 5 метров друг от друга.

Что нужно знать:

  • Самый прочный лед — чистый, голубого или зеленоватого оттенка.
  • Безопасная толщина льда: для одного человека — не менее 8 см, для группы — от 12 см.

Как действовать в чрезвычайной ситуации:

  • Если вы провалились под лед — расправьте руки, налягайте грудью на край и пытайтесь выбраться.
  • Зовите на помощь!
  • Тот, кто помогает, должен ползти к проруби, не приближаясь к краю, и использовать подручные средства — верёвку, палку, шарф.
  • После спасения — вызовите скорую (103).
  • Пострадавшего нужно согреть постепенно, не использовать горячую воду или обогреватели.
  • Дайте теплое питье и укутайте сухой одеждой или одеялами.

Читайте также: Какая вода в одесских бюветах? Результаты первой проверки 2026 года

 

