Ключевые моменты:

В Рени начинается поэтапное возобновление стабильного электроснабжения с 10 декабря.

Энергетики ДТЭК завершают техническое переключение после ряда ракетно-дроновых атак на Украину.

С начала года произошло восемь масштабных атак, повлекших значительные повреждения энергосистемы.

Подключение в Рени будет продолжаться 2-3 дня.

10 декабря начнется постепенное подключение потребителей

С начала года Украина получила серию из восьми масштабных ракетно-дроновых атак, повлекших значительные повреждения энергетической системы.

По информации НЭК «Укрэнерго», в Одесском регионе и дальше актуально рациональное и экономное использование электроэнергии. Однако ДТЭК возвращает свет и через неделю возобновили электроснабжение для почти 600 тысяч украинских семей после обстрелов. С 1 по 7 декабря энергетики вернули электричество в 322 населенных пункта. Среди них 214 000 домов Одесской области.

По информации оперативного штаба Измаильской районной государственной администрации, в городе Рени с завтрашнего дня, 10 декабря, начинается постепенное подключение потребителей к стабильной схеме электроснабжения.

Специалисты заканчивают предварительные этапы, после чего начнется техническое переключение на новую систему. Работы планируют завершить в течение 2-3 дней.

Напомним, 8 декабря, в Ренийский горсовет пришли возмущенные жители Рени, чтобы рассказать о своих болезненных проблемах, связанных постоянными перебоями с электроснабжением. Ведь три часа света днем ​​и три часа ночью – это максимум, на который могут рассчитывать люди. Кроме этого, напряжение в сети крайне низкое – от 130 до 190 вольт. Поэтому у многих горожан не запускаются газовые котлы, а централизованного отопления в городе нет.

