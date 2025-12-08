Ситуация со светом в Рени: электричество либо отсутствует, либо напряжение слишком слабое

Сегодня, 8 декабря, в Ренийскую мэрию пришли возмущённые жители города Рени, чтобы рассказать о своих болезненных проблемах, вызванных постоянными перебоями с электроснабжением.

Три часа света днём и три часа ночью — это максимум, на который могут рассчитывать люди. Проблему усугубляет и то, что напряжение в сети крайне низкое — от 130 до 190 вольт.

В таких условиях у многих горожан не запускаются газовые котлы, а централизованного отопления в городе нет. Люди не могут пользоваться холодильниками и другой бытовой техникой — боятся, что она просто сгорит.

Эта ситуация возникла после целенаправленной атаки дронов россиян, которая произошла 11 ноября. Прошёл почти месяц, городской голова Игорь Плёхов и глава Измаильской районной военной администрации Родион Абашев обещали улучшить ситуацию, но время идёт, погодные условия ухудшаются — люди в отчаянии.

Плёхов сейчас на больничном, но вынужден был выйти к представителям громады. По словам мэра, город Рени получает электроэнергию из Молдовы, однако подстанции были уничтожены, поэтому обеспечить стабильное напряжение пока невозможно.

Также он рассказал, что ремонтные работы подходят к концу, необходимое оборудование уже установлено. Его планируют запустить в работу в ближайшую среду, 10 декабря. Чтобы подтвердить свои слова, мэр Рени предложил инициативной группе посетить объект, чтобы люди собственными глазами увидели, как продвигаются работы. Но при условии — никакой фото- или видеофиксации.

Проблема, однако, в том, что это первый срок, который называет местная власть. Но от обещаний чиновников света у жителей Рени больше не стало. Поэтому представители общественности заявили мэру о намерении выразить недоверие органам местного самоуправления, если сроки снова будут сорваны. Звучали и более радикальные предложения — в случае очередного невыполненного обещания выйти на дорогу и перекрыть движение.

Сейчас создана инициативная группа, которая и дальше будет добиваться как можно более быстрого решения проблемы.

Как жители Рени живут без электричества и отопления

Мы поинтересовались, как жители города Рени выходят из ситуации.

— Кладу на газовую плиту два кирпича, на них ставлю ребром ещё два кирпича, — рассказывает о своём методе Игорь Глуган. — На кирпичи — кастрюльку с водой, а под ней — лучину. Таким образом удаётся нагреть кухню. Газовый котёл и холодильник я отключил — боюсь, что сломаются при низком напряжении, а ремонт оборудования я точно финансово не потяну.

— Нагреваю воду на газе, заливаю в четыре пластиковые бутылки и кладу их в кровать к ногам, — рассказывает о своём способе выживания Валентина Кырмыза. — Надеваю старую куфайку и ватные штаны, на голову — шапку-ушанку, и так сплю.

— У нас есть генератор, поэтому моторчик, который подкачивает воду в систему отопления, работает, в доме тепло, — рассказывает Андрей Мурук. — Но это дорогое удовольствие, час работы генератора — 60 гривен.

Участники акции рассказали множество историй о том, как от холода страдают в своих домах пожилые люди, дети, а также животные.

