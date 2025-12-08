Ключевые моменты:

Завтра, 9 декабря, в Одессе и области продолжат действовать стабилизационные отключения света (по графикам).

Ограничения будут действовать весь день в объеме от 2 до 4 очередей.

ДТЭК обнародовал обновленные графики на 9 декабря.

Время и объем ограничений в течение дня могут меняться.

В «Укрэнерго» напоминают: причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты страны.

Ограничения будут действовать в течение всего дня – с 00:00 до 23:59 объемом от 2 до 4 очередей.

В то же время в течение дня время и объем ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

По данным ДТЭК, в Одессе и области 9 декабря будут действовать такие графики:

О возможных изменениях в графиках будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Как сообщалось ранее, жители Рени пришли в мэрию требовать свет.