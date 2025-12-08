Ключевые моменты:
- Завтра, 9 декабря, в Одессе и области продолжат действовать стабилизационные отключения света (по графикам).
- Ограничения будут действовать весь день в объеме от 2 до 4 очередей.
- ДТЭК обнародовал обновленные графики на 9 декабря.
- Время и объем ограничений в течение дня могут меняться.
В «Укрэнерго» напоминают: причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты страны.
Ограничения будут действовать в течение всего дня – с 00:00 до 23:59 объемом от 2 до 4 очередей.
В то же время в течение дня время и объем ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
По данным ДТЭК, в Одессе и области 9 декабря будут действовать такие графики:
О возможных изменениях в графиках будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
