Ключевые моменты:

Украинские дроны атаковали НПЗ «Лукойл» в Нижегородской области и нефтепорт Приморск на Балтике.

За сутки уничтожено 1180 оккупантов и рекордное количество БпЛА – 2427 единиц.

В Никополе в результате атаки FPV-дрона погиб человек, еще одна женщина в критическом состоянии.

Владимир Зеленский заявил, что затяжная война в Иране может лишить Украину дефицитных ракет к системам Patriot.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ: от Балтики до Новгородщины

Ночь на 5 апреля ознаменовалась успешными операциями украинских сил в глубоком тылу врага. Командующий Силами беспилотых систем (СБС) Роберт Бровди («Мадяр») подтвердил, что подразделение «Птицы СБС» нанесло удары по ключевым объектам российского экспорта.

В частности «добрые дроны» успешно отработали по порту Приморск «Транснефть» в Ленинградской области, где поврежден участок нефтепровода.

По словам Мадяра, на Балтику «прилетела свободолюбивая украинская птица» с «подарками», после чего на объекте началось «безопасное выгорание»:

«Губернатор Ленинградской области ДроZденко лично провел разведку и на рассвете доложил, что «поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск».

Также мощный прилет зафиксирован на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово – ведущем предприятии компании «Лукойл» – здесь после атаки начался масштабный пожар.

Мадяр также добавил, что «НПЗ Кстово «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» – ведущая нефтеналивайка Лукойла, пропустила сегодня во все ворота» и отметил, что апрель обещает стать рекордным по количеству «визитов» на российские энергетические объекты.

Рекорды ВСУ: минус 1180 оккупантов и тысячи дронов

Прошедшие сутки стали катастрофическими для российской армии в плане потерь техники и живой силы. Согласно данным Генштаба ВСУ, всего успешно демилитаризовано:

1180 человек личного состава;

2427 беспилотников (абсолютный рекорд);

61 артиллерийская система и 3 РСЗО;

4 танка и 6 бронемашин.

Украинская ПВО этой ночью отразила массированную атаку, сбив 76 из 93 вражеских БпЛА. К сожалению, зафиксировано 17 попаданий на 10 различных локациях.

Трагедия в Никополе

Враг продолжает террор мирного населения Днепропетровщины. Глава ОВА Александр Ганжа сообщил об атаке FPV-дрона по Никополю. В результате удара погиб один человек, еще одна пострадавшая – 60-летняя женщина – госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Прогноз Зеленского: влияние Ирана на поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предупреждением относительно ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, затяжная война США и Израиля против Ирана может ослабить поддержку Украины со стороны Вашингтона и сократить поставки критически важных систем ПВО, в частности ракет Patriot, которых уже сейчас не хватает для защиты украинского неба.

Кроме того, рост мировых цен на нефть из-за конфликта в Иране играет на руку Кремлю, обеспечивая Россию дополнительными ресурсами для ведения войны против Украины.

Другие заявления президента:

Самая острая проблема – именно Patriot: у Украины нет эффективной альтернативы, а эти системы никогда не поступали в достаточном количестве. Если война с Ираном затянется, и так небольшой пакет помощи может еще уменьшиться.

Территориальные уступки и отказ от украинских земель не рассматриваются.

