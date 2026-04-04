Ключевые моменты:

Риск для Одессы зимой: перебои с газом из-за атак на инфраструктуру, как с электроэнергией.

Цепная реакция: отключение газа приведет к проблемам с водой и канализацией.

Прогноз эксминистра Юрия Костенко: Зависит от войны, южные регионы в зоне удара.

Риски для Одессы от возможных атак на газовую систему

Эксминистр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко считает, что Украина рискует столкнуться с серьезными проблемами в энергетике уже этой зимой. Это напрямую ударит по жителям южных областей, в частности, Одессы. Он добавляет, что возможны перебои с газом по графику, а критическая инфраструктура уязвима к вражеским атакам.

«Теоретически проблемы с газом могут повторить сценарий с электроэнергией. Газовую инфраструктуру — станции, распределительные сети — можно уничтожить так же системно, как Россия атаковала нашу энергосистему», — пояснил Костенко.

Он подчеркнул: при мощных ударах перебои с газом повлекут за собой цепную реакцию, включая перебои в водоснабжении и канализации. Такое развитие событий эксперт считает критическим.

Костенко отверг идею массового переезда в деревни как панацею. В свою очередь советует прагматичный подход: запасаться газовыми баллонами или автономными генераторами.

