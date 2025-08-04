Ключевые моменты:

Одесская область стала первым регионом, где собрались взрослые и дети, чьи жизни связаны с донорством;

Встреча была неофициальной;

Планируется, что такие встречи продолжатся.

Четыре истории победы жизни над отчаянием

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской ОГА, встречу инициировали начальник Одесской ОГА Олег Кипер, первый заместитель Александр Харлов и директор департамента здравоохранения Оксана Рокунец-Сорочан.

Героями встречи стали четверо героев трансплантации: 17-летняя Елена — пересадка печени, 7-летний Тихон — пересадка сердца, 6-летний Дима и 45-летняя Алла — пересадка почек.

У людей, которые получили шанс на жизнь, и их родственников, появилась возможность посмотреть друг другу в глаза. Обнять. Искренне пообщаться. Помолчать. Поблагодарить.

Началось мероприятие с телемоста с Дмитрием Ковалем, главой Украинского центра трансплант-координации, стал мостом надежды и профессиональной поддержки между регионами.

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В этот день говорили не только о тех, кто выжил, но и низко склонили головы перед теми, благодаря кому эти истории стали возможными — перед донорами. Это были взрослые из Одессы и ребенок, родители которого в самый черный момент своей жизни сумели спасти другие человеческие жизни.

Символом стал арт-объект — «Дерево жизни». На нем — цветные отпечатки ладоней — след памяти, любви и борьбы.

В конце встречи каждый получил символический подарок — знак, что их истории важны, и маленькие мечты должны обязательно быть воплощены в реальность. Что они — не одни. Что их окружает любовь и забота.

В департаменте отметили, что такая встреча была первой в Украине, но не последней: “И мы с гордостью говорим: Она состоялась именно в Одесской области”.

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