Органы донора из Одесской области вертолетом доставили в Винницу: спасены три пациента (видео)

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Одесской областной военной администрации.

В Роздельнянской больнице команда трансплантологов из Национального института Амосова совместно с коллегами из Винницкой областной больницы им. Н.И. Пирогова провели эксплантации органов у умершего пациента. Таким образом они подарили шанс на вторую жизнь матери шестерых детей, мужчине и женщине, которым успешно трансплантировали почки.

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Посмертным донором стал 41 летний пациент из Одесской области, родственники которого приняли волевое решение.

Медики рассказали, что 27 июня 2024 года мужчину госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения и массивным внутримозговым кровоизлиянием. К сожалению, вопреки проведенному лечению и после созыва двух консилиумов, была диагностирована смерть мозга. Медицина в таких случаях бессильна.

После заключения специалистов, трансплант-координатор начал беседу с родственниками, которые дали согласие на донорство умершего пациента.

Донорский орган находился за сотни километров от больницы и, учитывая сроки его «сохранения», доставка автомобильным транспортом была невозможна.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, сотрудники Центра авиационного обеспечения полиции вертолетом в сопровождении двух медработников доставили в винницкую больницу донорское сердце для пересадки 54-летней женщине — матери шестерых детей.

Благодаря профессиональным и оперативным действиям экипажа донорский орган доставлен в медицинское учреждение за 1 час 28 минут.

Пересадку сердца и почек провели в Винницкой областной больнице имени Н. И. Пирогова. И уже сегодня женщина продолжает жить с новым сердцем, а также шанс на продолжительную жизнь получил мужчина 1980 года рождения и женщина 1988 года рождения, которые долгие годы страдали от тяжелых заболеваний почек.