Новости Одессы и Одесской области

Что известно о семьях малышей из Одессы, убитых россиянами

Что известно о семьях малышей из Одессы, убитых россиянами

В ночь на субботу, 2 марта 2024 года, рашисты в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками. Один из дронов спикировал прямо на жилой многоквартирный дом, убив 8 мирных жителей, в том числе двух детей. Фото этих малышей и их родителей опубликованы в соцсетях. Чьи же жизни забрали русские террористы?

«Горе обрушилось на нашу семью»

Напомним, днем субботы, 2 марта, в ходе поисково-спасательной операции из-под завалов разрушенного «шахедом» дома достали тело ребенка. Этого малыша звали Марк и, по словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, именно сегодня ему должно было исполниться три года… В ту же страшную ночь под развалинами многоэтажки погиб и его папа Виталий. А мама мальчика Настя сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Друзья, горе обрушилось на нашу семью! Наша Настенька со своей семьей жила в доме, который сегодня (2 марта – ред.) пострадал от обстрела. Настюша в тяжелом состоянии в реанимации! Ее малыш Маркуша и супруг Виталий погибли»,

– написала в Instagram родственница девушки.

Погибший в Одессе малыш Марк с мамой

Двухлетний Марк погиб накануне в Одессе. Отец ребенка тоже погиб, а мать в тяжелом состоянии в больнице

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«Они у Господа»

Еще одна болезненная потеря – смерть одесситки Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея. Их фото опубликовал основатель и руководитель благотворительной организации «Save Ukraine» Николай Кулеба.

«Еще одна жизнь, которая оборвалась… Вечером спасатели нашли тело 4-месячного малыша, мирно спавшего в объятиях мамы. Его отец с самого утра надеялся на чудо. Но он потерял и жену, и ребенка. У мужчины осталась маленькая дочь»,

– написал он у себя в Facebook.

Погибшие в Одессе Анна и ее сын Тимофей

Маленький Тимофей на руках у мамы. Оба погибли в Одессе ночью 2 марта

А в Одесском областном объединении церквей ЕХБ рассказали, что в результате ночной атаки 2 марта под завалами многоэтажки погибли дочь и внук пастора Одесской Пересыпской церкви Николая Сидака.

В момент прилета мужу Анны Сергею Гайдаржи вместе со старшей дочкой чудом удалось спастись. А тела Анны и Тимофея обнаружили спасатели.

«Наших Тимошу и Анютку нашли… Она прижала его к груди… Они у Господа»,

– написала в соцсети родственница погибших София Сидак.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на субботу, 2 марта, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов. 7 «шахедов» сбили силы ПВО, но один попал в девятиэтажку, полностью разрушив один из подъездов.

По состоянию на вечер субботы, 2 марта, из-под завалов извлекли тела 8 погибших, в том числе двух детей. Пострадали 9 человек и спасены – 5.

Также напомним, что сегодняшний день, 3 марта, объявлен в Одессе и области Днем траура.

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