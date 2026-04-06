Ключевые моменты:
- Массированная атака РФ дронами в Одессу ночью 6 апреля.
- Поврежден дом родителей певца Melovin.
- Melovin в Telegram написал соболезнования погибшим.
Что известно
Враг совершил массированную атаку по Одессе 6 апреля. Эта старшая ночь принесла не только разрушение, но и унесла жизни людей. Также в Одессе поврежден жилой дом родителей украинского певца Константина Бочарова, известного как Melovin.
«Одесса… мои соболезнования семьям погибших. Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон. Все живы. Всех обнимаю», — поделился певец в своем телеграмм-канале.
Melovin опубликовал видео с пожаром в жилой зоне – вероятно, это здания вблизи дома его родителей.
По последним данным, в результате ночного обстрела в Одессе погибли три человека, среди них — ребенок. Еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Одиннадцать пострадавших были госпитализированы, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему пострадавшему еще нет и года.