Дом-облом и наступление коронавируса: новости Одессы за 20 сентября

В понедельник, 20 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.
В Подольском районе Одесской области произошла очередная трагедия на железной дороге – под товарный поезд попал парень.
Утром, 20 сентября, часть Одессы остались без электроснабжения. Не было света и в здании мэрии на Думской, 1. Из-за этого пришлось отложить проведение аппаратного совещания.
Стало известно, что за прошедшие выходные, 18 и 19 сентября, в Одессе привились от коронавируса 8687 человек. Это меньше, чем неделей раньше.
При том, что ковид наступает. Волонтеры бьют тревогу и призывают вакцинироваться.
Житель Измаила обнаружил во дворе своего дома одного из самых ядовитых пауков в мире – каракурта, известного также как «черная вдова».
Руководство Одесского припортового завода распространило заявление (ОПЗ), в котором сказано, что на предприятии рассчитывают возобновить производство уже с начала ноября.
Жители дома по Успенской, 4 перекрыли движение на проспекте Шевченко перед зданием облгосадминистрации и устроили митинг возле самой ОГА. Люди требовали включить свет в их доме.
Прессе стали известны подробности убийства в Затоке. Там в кафе мужчина застрелил человека.
На пункте пропуска паромной переправы «Орловка» пограничники не дали вывезти из Украины предметы старины.
А в Одессе дом-облом украл у горожан море.Теперь с бульвара Жванецкого море не увидеть – весь вид закрывают корпуса новостройки.
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