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Иностранец пытался вывезти из Одесской области заграницу старинные книгу и картину

Иностранец пытался вывезти из Одесской области заграницу старинные книгу и картину

На пункте пропуска паромной переправы «Орловка» пограничники не дали вывезти из Украины предметы старины.

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Об этом сообщили в Южном региональном управление Государственной пограничной службы Украины.

В ходе совместного с представителем таможни осмотра салона автомобиля «Peugeot», пограничники обнаружили книгу, которая была издана в 1891 году парижским издательством и картину, написанную художником М. Катковым в 1917 году.

Предметы, вероятно, составляют культурную ценность. Водитель, гражданин Австрии, отметил, что приобрел старину в одном из антикварных магазинов города Одесса.

По признакам преступления, предусмотренного ст.201 УК «Контрабанда», пограничники направили сообщение в УСБУ в Одесской области, а представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли предметы до решения суда.

картина м. каткова антикварная книга антикварная книга

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Фото Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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