В Одессе внеплановый блэкаут «подкорректировал» планы чиновников мэрии – центр без света

Сегодня утром, 20 сентября, часть Одессы, в том числе и центр города, остались без электроснабжения. В частности, света нет и в здании мэрии на Думской, 1, из-за чего пришлось отложить проведение аппаратного совещания.

Ранее энергетики сообщали о плановом обесточивании в Одессе более 50 улиц, в том числе и в центре (Дворянская, Коблевская, Нежинская и ряд других), однако, как выяснилось, масштаб реального «блэкаута» оказался намного больше.

По данным «ДТЭК Одесские электросети», причиной внепланового отключения стало аварийное повреждение кабельной линии «Порт 1,2,3», питающей центр Одессы. Так, без света остались улицы Приморская, Екатерининская, Канатная, Бунина, Думская площадь и Приморский бульвар.

Сейчас энергетики выясняют причины аварии и работают над ее устранением.

Когда электроснабжение будет восстановлено, пока не ясно.