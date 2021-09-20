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Одесские волонтеры: сделайте прививку хотя бы родителям, ковид наступает

Одесские волонтеры: сделайте прививку хотя бы родителям, ковид наступает

Заболеваемость коронавирусом растет как в Украине, так и в Одесской области. За последнюю неделю прирост составил около 80%. Самый простой и эффективный способ защитить себе от опасной инфекции – вакцинация.

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Катерина Ножевникова, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров», бьет тревогу. Заболеваемость коронавирусом растет, а возможные осложнения болезни разрушительны для здоровья.

При этом существует простой и эффективный способ защиты – вакцинация. Вакцины доступны и бесплатны, но многие одесситы по разным соображениям избегают делать спасительную прививку.

А потом случаются ситуации, о которых пишет волонтер:

За последнюю неделю количество обращений по Концентраторам выросло просто пугающе.

Прямо сейчас я сижу под пустым офисом (вчера выдали с десяток машин) и жду, когда привезут ключи от большого склада, где мы держим все наши концентраторы. Рядом с офисом ждёт молодой парень. Ему нужно срочно выдать Концентратор. Болеют мама и бабушка. Обе не привиты. Обе в стационарах.

Ещё двое едут. Одна пациентка едет за маской – назальная канюля ее маме уже  не помогает. Госпитализации не подлежит- лежачая. Сатурация 78-80..

Я обещала давать всю статистику нашу как есть.

На данный момент, в моем поле зрения все кислородозависимые пациенты не вакцинированы.

Катерина Ножевникова знает, о чем говорит. Фонд, которым она руководит, помогал государственным больницам в Одессе добывать необходимое оборудование для помощи больным коронавирусом.

Также «Корпорация монстров» располагает собственными кислородными концентраторами, которые выдает больным, которые в них нуждаются.

По прогнозам медиков, заболеваемость ковидом в ближайшие три недели может достичь уровня апреля этого гола, а тогда, как пишет волонтер – в месяц они выдали более 600 концентраторов. И без этих приборов больные бы не выжили.

На данный момент, в моем поле зрения все кислородозависимые пациенты не вакцинированы. Вакцинированные люди болеют тоже, но переносят легко или в средней тяжести – температура, незначительные повреждения лёгких и выходят из заболевания без применения медикаментов, (антибактериальной терапии и т.д.)

– отмечает волонтер и призывает привиться от COVID-19, защитить как себя, так и своих близких:

Сейчас в городе доступны к вакцинации все вакцины. Пока ещё есть время, пожалуйста, сделайте прививку хотя бы своим родителям. Эта категория у нас в плане вакцинации практически выпала. А именно они первыми заполняют койки реанимаций и стационаров.

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Вакцинация от COVID-19 в Одессе: желающих привиться стало меньше

Фото Катерины Ножевниковой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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