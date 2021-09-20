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Вакцинация от COVID-19 в Одессе: желающих привиться стало меньше

Вакцинация от COVID-19 в Одессе: желающих привиться стало меньше

За прошедшие выходные, 18 и 19 сентября, в Одессе привились от коронавируса 8687 человек.
Об этом сообщает глава городского департамента здравоохранения Левон Никогосян.

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При этом глава горздрава отмечает, что за эти выходные был преодолен «еще один психологический барьер»: 300 тысяч прививок. В том числе 143 тысячи горожан получили две дозы вакцины.

«Для нашего миллионного города, который, к сожалению, лидирует в рейтингах недоверия к вакцинам – это очень много»,

– отмечает Никогосян на своей странице в Facebook.

В то же время, по словам чиновника, это и очень мало:

«Мы все следим за новостями, читаем новую статистику заболевших. Это факт: ковид возвращается, сильнее и опасней. Количество больных в сутки уже превышает несколько тысяч. В стационарах снова хватает тяжелых больных… Поэтому прошу каждого одессита позаботиться о своем здоровье. Не верить конспирологии, врачам из фэйсбука и экспертам с Ютуба. Вы – единственный выгодополучатель после вакцинации»,

– призывает глава горздрава.

Напомним, что на прошедших выходных в Одессе прививку от COVID-19 получили 11 643 человека, или в полтора раза больше, чем неделей ранее.

Как сообщалось, 18 и 19 сентября в Одессе работали 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.

По состоянию на утро понедельника, 20 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 182 новых случая заражения COVID-19 против 319 сутками ранее.

Фото с Facebook-страницы Левона Никогосяна

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Редакция ПРОФИЛЬ

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