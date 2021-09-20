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Стали известны подробности убийства в Затоке

Стали известны подробности убийства в Затоке

18 сентября, в одном из пляжных кафе курортного поселка Затока Одесской области застрелили мужчину. Пока есть две версии случившегося – самого стрелка и свидетеле.

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«Одесская Жизнь» уже сообщала, что в Затоке в пляжном кафе был удит 36-летний мужчина.

Издание «Правда за Одессу» пишет, что правоохранители быстро выяснили, кто стрелял. Им оказался владелец одной из баз отдыха и бывший депутат местного совета.

Мужчина пояснил правоохранителям, что убил человека непреднамеренно – случайно выстрелил из ружья в металлический забор, не подозревал, что за оградой может быть человек.

Но некоторые свидетели говорят, что события развивались по-другому. Предприниматель праздновал окончание курортного сезона и палил из ружья в воздух. Убитый сделал ему замечание.  После этого подозреваемый выстрелил в сторону жертвы.

Истинную картину случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.

К сожалению наша социальная реальность сейчас такая, что делать замечания людям, нарушающим общественный порядок, становится опысным для здоровья и жизни делом.

“Одесская Жизнь” уже рассказывала, как мужчина сделал замечание водителю припарковавшегося авто. И был за это расстрелян пассажиром машины.

Также мы писали, что сделав замечание хулиганам, одессит попал с ранениями в больницу и умер.

Еще один одессит попросил соседа сделать музыку тише – и угодил в больницу.

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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