В Одессе переселенцы перекрывали проспект Шевченко и угрожали самоубийствами

Утром 20 сентября жители дома по Успенской, 4 перекрыли движение на проспекте Шевченко перед зданием облгосадминистрации и устроили митинг возле самой ОГА. Люди требуют включить свет в их доме.

Как рассказали сами участники протеста, в их доме пять дней назад отключили электричество.

Люди заселили пустой аварийный дом в 2014 году. Все они переселенцы из временно оккупированных областей Донбасса, некоторые еще и ветераны антитеррористической операции.

Дом находится в коммунальной собственности Одесского облсовета и стоит на балансе КП “Облтрансстрой”.

Люди сделали ремонт самостоятельно и начали жить в доме. Первое время электроэнергию и воду оплачивало коммунальное предприятие. Но потом периодически дом стали отключать от электроснабжения, якобы за неуплату.

В ДТЭК «Одесские энергосети» пояснили, что дом отключили по требованию «Облтрасстроя». Те пояснили необходимость отключения тем, что электрооборудование здания находится в таком состоянии, что эксплуатировать его опасно.

В последний раз отключение произошло пять дней назад, и все усилия жильцов добиться включения электроэнергии оказались безрезультатными. Это и толкнуло людей на такой отчаянный шаг, как перекрытие улицы.

Отчаявшиеся люди готовы и на более радикальные шаги.

Жители доведены до такого состояния, что могут выдать акты протеста суицидального характера, то есть через самосожжение. Некоторые готовы к голодовке. Потому веру в помощи со стороны государства,

– отметил мужчина, проживающий на Успенской, 4.

С жильцами встретился заместитель ОГА Сергей Подгайный. Сами чиновники комментировать ситуацию отказываются, а жители говорят, что на ближайшей сессии облсовета дом может сменить балансодержателя и это будет первым шагом к исправлению ситуации.

Вместо «Облтрансстроя» им станет Департамента социальной и семейной политики Одесской области. Чиновники планируют отремонтировать здание и вывести его из категории жилого фонда. После этого там необходимо заключить договоры, и мы сможем платить за свет и воду. А квартиры людям предоставят как временное социальное жилье.

Пока же жильцы с Успенской,4 остаются внутри и перед зданием Облгосадминистрации. Они добиваются немедленного включения света. Но этого пока на произошло.





Ранее “Одесская Жизнь” уже рассказывала как переселенцы из оккупированных территорий Донбасса заселились в нежилое здание по адресу улица Успенская, 4

По материалам Суспільне

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