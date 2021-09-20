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Житель Измаила нашел у себя во дворе опасную черную гостью (фото)

Житель Измаила нашел у себя во дворе опасную черную гостью (фото)

Житель города Измаила Одесской области Тарас Демидович обнаружил во дворе своего дома одного из самых ядовитых пауков в мире – каракурта или «черную вдову».

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Об этом мужчина рассказал у себя в Facebook и опубликовал фото нежданного «гостя».

«Собираю насос от бассейна, и тут такой красавец»,

– прокомментировал Тарас Демидович.

«Черная вдова»3

Он также рассказал, что яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертелен даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади, и призвал к осторожности владельцев частных домов.

Также Тарас Демидович сообщил, что паука (точнее, как выяснилось, паучиху «в интересном положении») решили оставить в живых – ее поместили в домашний террариум, покормили опарышем и теперь будут ждать приплод.

«Черная вдова»2

Отметим, что укус «черной вдовы» приводит к поражению нервной системы человека. В результате пострадавший может умереть.

Единственное надежное средство, гарантирующее спасение пострадавшего от укуса каракурта – противокаракуртовая сыворотка, которая, однако, в больницах области отсутствует.

При этом напомним, что каракурт сам не нападает на людей и животных – он кусает жертву только если чувствует опасность.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что несколько лет назад житель Одесской области выжил после укуса каракурта.

Читайте также: Как различить укусы насекомых, чем они опасны, как помочь пострадавшему?

Фото из Facebook Тараса Демидовича

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Редакция ПРОФИЛЬ

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