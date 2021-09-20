Новости Одессы и Одесской области

Будущее аэропорта и транспортный коллапс на Люстдорфской дороге: новости Одессы за 19 сентября

Будущее аэропорта и транспортный коллапс на Люстдорфской дороге: новости Одессы за 19 сентября

В воскресение, 19 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

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Стало известно, что Зимой из Одессы полетят самолеты в Ригу.

Одесский припортовый завод останавливает работу и тому есть серьезные причины.

Анонсировали проведение джазового фестиваля: 24 сентября в Одессе стартует джазовый фестиваль Odessa JazzFest

Мы рассказали, как преобразится в ближайший год Одесский аэропорт

Учитель физики, и по совместительству одесская Youtube-знаменитость Павел Виктор получил приз за книгу

В Одессе отреставрировали старинный дом напротив Горсада

Также наш корреспондент прогулялся по сентябрьскому Староконному рынку:  Одесская Староконка: сентябрьский ажиотаж

Одесский «якорь-сердце» открыли в Регенсбурге

Горожанам сообщили, что в Одессе появится электроподстанция, которой нет аналогов

Люстдорфскую дорогу ждет транспортный коллапс: там введут реверсивное движение

А «Черноморец» расстроил своих болельщиков крупным поражением: Гол в начале, середине и в конце: «Черноморец» проиграл «Заре»

Читайте также: Субботний потоп, коммунальщики с граблями и останки старого моста: главные новости Одессы за 18 сентября

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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